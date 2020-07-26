Samsun'da eğitmek istediği yılkı at hastanelik etti
Samsun'da eğitmek istediği yılkı atın teptiği bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Ç. (25) eğitmek istediği yılkı atın tepmesi sonucu bir anda kendini yerde buldu. Yaralanan Alaattin Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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