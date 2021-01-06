Samsun'da sağlık teknisyeni koronavirüsten yaşamını yitirdi

Samsun'da, sağlık teknisyeni Özgül Yaşar (48), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2021 Çarşamba, 12:08
Samsun'da sağlık teknisyeni koronavirüsten yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Ünitesi'nde 27 yıldır teknisyen olarak görev yapan Özgül Yaşar, koronavirüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti.

Yaşar, dün, Derecik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler