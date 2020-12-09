Samsun'da sobadan zehirlenen çift, yaşamını yitirdi
Samsun'un Alaçam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Necati Selçuk (62) ile eşi Bergüzar Selçuk (60) hayatını kaybetti.
Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi'nde oturan Bergüzar ve Necati Selçuk'tan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, bu sabah evlerine gitti. Eve giren yakınları, Selçuk çiftini yatak odalarında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bergüzar ve Necati Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit edildi. Çiftin cesetleri, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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