Samsung, kablosuz şarj cihazı Trio'yu duyurdu: Aynı anda 3 ürünü şarj edebilecek
Samsung, yeni kablosuz şarj cihazı Trio'yu duyurdu. Qi standart desteğiyle farklı markaların ürünlerini de şarj edebilen cihaz, 3 farklı ürünün aynı anda şarj edilmesini sağlıyor. Samsung, Trio'nun çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı.
Bugün düzenlediği bir etkinlikte tüketici elektroniği ürün gamına yeni ürünler ekleyen Samsung, Galaxy A42 5G ve Galaxy Fit 2'ye ek olarak yeni bir kablosuz şarj cihazı daha duyurdu.
Şirketin "Trio" olarak isimlendirdiği yeni kablosuz şarj cihazı, aynı anda üç cihazı şarj edebilme yeteneğine sahip.
Samsung tarafından duyurulan kablosuz şarj cihazı aynı zamanda Qi şarj standardını da destekliyor.
Tüketiciler bu ürünü Samsung dışındaki ürünleri şarj edebilmek için de kullanabilecek. Ayrıca cihaz, üç cihazın yan yana koyulduğu durumlarda bile kullanıcılar için yeterli alanı sağlıyor.
Samsung, Trio'nun bu tasarımını bir Galaxy Note20 Ultra, bir Galaxy Buds Live ve bir de Galaxy Watch 3'ü aynı anda şarj ederken açıkça gösteriyor.
Samsung tarafından yapılan açıklamalarda Trio'nun ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı.
Ancak bu cihazın fiyatı belli olmuş durumda. Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, Trio'ya sahip olmanın bedelinin 99 euro (yaklaşık 870 TL + vergiler) olduğu ifade edildi.
Kaynak: webtekno.com
Video Haberler
- Belediye binasında VIP doğum günü partisi!
- Anlı'nın programında kadınlara yönelik skandal sözler
- Tunceli'de köpek ile tilkinin dostluğu kameraya yansıdı
- İstanbul'da feci kaza! 4 araca çarptı
- Sokak düğünü savaş alanına döndü
- Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı çözüldü!
- Aynı marketi iki defa soydu
- Tabureyi zabıta memurunun kafasında parçaladı!
- Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
- İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu