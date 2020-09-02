Samsung, kablosuz şarj cihazı Trio'yu duyurdu: Aynı anda 3 ürünü şarj edebilecek

02 Eylül 2020 Çarşamba, 14:13

Bugün düzenlediği bir etkinlikte tüketici elektroniği ürün gamına yeni ürünler ekleyen Samsung, Galaxy A42 5G ve Galaxy Fit 2'ye ek olarak yeni bir kablosuz şarj cihazı daha duyurdu.

Şirketin "Trio" olarak isimlendirdiği yeni kablosuz şarj cihazı, aynı anda üç cihazı şarj edebilme yeteneğine sahip.

Samsung tarafından duyurulan kablosuz şarj cihazı aynı zamanda Qi şarj standardını da destekliyor.

Tüketiciler bu ürünü Samsung dışındaki ürünleri şarj edebilmek için de kullanabilecek. Ayrıca cihaz, üç cihazın yan yana koyulduğu durumlarda bile kullanıcılar için yeterli alanı sağlıyor.

Samsung, Trio'nun bu tasarımını bir Galaxy Note20 Ultra, bir Galaxy Buds Live ve bir de Galaxy Watch 3'ü aynı anda şarj ederken açıkça gösteriyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda Trio'nun ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı.

Ancak bu cihazın fiyatı belli olmuş durumda. Samsung tarafından yapılan açıklamalarda, Trio'ya sahip olmanın bedelinin 99 euro (yaklaşık 870 TL + vergiler) olduğu ifade edildi.

Kaynak: webtekno.com