Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüsten hayatını kaybetti

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Samsunspor A.Ş. Başkan Yardımcısı ve Yılport Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Erkanat, bu sabaha karşı vefat etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 11:22
Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüsten hayatını kaybetti
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Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. 

Başkan Yıldırım geçtiğimiz günlerde durumunun iyiye gittiğini ve normal odaya alındığını açıklamıştı. Başkan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından gözler Mustafa Kemal Erkanat'a çevrildi. Ancak tedavisine devam edilen Mustafa Erkanat, bu sabaha karşı vefat etti. Erkanat'ın cenazesi Samsun'da defnedilecek. Erkanat'ın vefatı Samsunspor camiasını ve Yılport ailesini yasa boğdu.


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