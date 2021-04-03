Samsunspor vites yükseltti!

Tuzlaspor: 0 - Yılport Samsunspor: 2

AA
03 Nisan 2021 Cumartesi, 15:41
Samsunspor vites yükseltti!
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Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Yiğit Arslan, Gökhan Memişoğlu, Hüseyin Aylak

Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, Rotman, Arif Morkaya, Ferhat Öztorun, Muhammed Gönülaçar, Segbefia (Dk. 54 Ahmet Yazar), Cajic (Dk. 81 Alan), Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 68 Ömer Şişmanoğlu), Thuram

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Djedje (Dk. 90+3 Oğuz Gürbulak), Hamroun (Dk. 89 Burak Çalık), Gökhan Karadeniz (Dk. 81 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic, Yasin Öztekin (Dk. 81 Guido Koçer), Tomane (Dk. 81 Coureur)

Goller: Dk. 58 Yasin Öztekin (Penaltıdan), Dk. 90+6 Coureur (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Savicevic (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Veli Çetin, Dk. 32 Hamroun, Dk. 90+8 Mucahit Albayrak (Yılport Samsunspor), Dk. 10 Arif Morkaya, Dk. 54 Ferhat Öztorun, Dk. 58 Samet Asatekin, Dk. 87 Anıl Karaer (Yedek kulübesinde) (Tuzlaspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yendi.


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