Samsunspor'da 2'si yabancı 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Kırmızı-beyazlı ekipte, yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Karadağlı orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2'si yabancı 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Öovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Karadağlı orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.
İki oyuncunun da tedavisine evlerinde başlanırken, pazar günü sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak Karadeniz ekibinde tüm futbolcular testten geçirildi.
Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun daha Covid-19'a yakalandığı belirlendi.
Samsunspor'da geçen hafta da Burak Çalık ve Erkam Reşmen'in Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı.
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