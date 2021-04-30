Samsunspor'da iki koronavirüs vakası

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 19:46
Samsunspor'da iki koronavirüs vakası
Abone Ol google-news

 TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Ankaraspor maçı öncesinde futbolcuların PCR testinden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, iki futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu, oyuncuların genel sağlık durumunda sorun bulunmadığı, evlerinde izolasyon ve tedavi sürecine başlanıldığı kaydedildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler