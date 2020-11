Samuel L. Jackson kendisine 'efsane' denmesinden rahatsız oluyor

14 Kasım 2020 Cumartesi, 11:28

Samuel L. Jackson (Reuters)



"Ucuz Roman" (Pulp Fiction), "Coach Carter" ve "Star Wars" serisi de dahil olmak üzere sayısız ikonik rolü canlandıran oyuncu, kısa süre önce Savannah Film Festivali'nin 2020 Sinema Efsanesi Ödülü'ne değer görülmüştü.

71 yaşındaki oyuncu Entertainment Weekly'e verdiği röportajda "efsane" kelimesiyle ilgili tartışma başlatarak bu kelimenin kendisine atfen kullanılmasından "rahatsız olduğunu" söyledi.

Jackson, "Efsaneler, başka insanların yapamayacağı şeyleri başaran veya olağanüstünün de ötesinde şeyler yapan insanlar. Ben bulunduğum yere gelmek için sadece sıkı çalışma ve azimle sebat ettim" dedi.

Jackson röportaj sırasında 150'den fazla sayıdaki filmlerinden bugün hangilerini izlemek isteyebileceğini de açıkladı: "Coach Carter", "Ucuz Roman", "Jackie Brown", "One Eight Seven" ve "Mavi Korku" (Deep Blue Sea).

Söylentilere göre "Star Wars" oyuncusu yakında çıkacak ve canlandırdığı Marvel karakteri Nick Fury'e odaklanacak bir Disney+ dizisinde rol alacak ancak dizinin çıkış tarihi henüz duyurulmadı.

2021 Mayıs'ında izleyenler Jackson'ı "Testere" serisinin ertelenen "Spiral" isimli spin-off'unda Chris Rock'ın karşısında izleyecek.

Oyuncu ayrıca Salma Hayek ve Ryan Reynolds'ın yer alacağı devam filminde "Belalı Tanık"taki (The Hitman's Bodyguard) rolünü tekrar üstlenmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe