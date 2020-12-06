Sanal ortamda gezilebilen müzeler

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle pek çok müze sanal ortamda kapılarını açtı. İşte sanal ortamda gezebileceğiniz müzeler...

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2020 Pazar, 14:31
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Göbeklitepe

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259963/gobeklitepe-orenyeri---sanliurfa.html

Oyuncak Müzesi 

https://istanbuloyuncakmuzesi.com/pages/360-tur

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259961/anadolu-medeniyetleri-muzesi---ankara.html

Kurtuluş Savaşı Müzesi

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259957/kurtulus-savasi-muzesi---ankara.html

Efes Müzesi

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259959/efes-muzesi---izmir.html

Troya Müzesi

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259960/troya-muzesi---canakkale.html

Gazi Müzesi

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259962/gazi-muzesi---samsun.html

Cumhuriyet Müzesi

https://sanalmuze.gov.tr/TR-259958/cumhuriyet-muzesi---ankara.html

Sanal olarak açılan müzelerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 


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