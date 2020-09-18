Sanat bizi evde de buluyor!

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Her şerde bir hayır var mı diyeceğiz? Sergiye gitmek, gezmek ne kadar da kolay oldu: Borusan Comtemporary sergisini gezmek için Arnavutköy’e kadar gitmenize gerek kalmadı, trafiğe katlanmanıza, saatini denk getirmenize de. Artık 7/24 evinizde, internet ve bilgisayar sahibi olmanıza bakıyor hepsi. Üstelik yeni serginin adı da yaşadıklarımıza uygun: Acı Reçete!

1998’de İstanbul’da kurulan ve çalışmalarını Brüksel ve İstanbul’da sürdüren :mentalKLINIK sanatçı ikilisinin (Yasemin Baydar, Birol Demir) Covid-19 koşullarının değişime zorladığı sanat dünyasına acı bir reçete olarak sunduğu sergininin adı: Acı Reçete #02. Sağlık tedbirleri nedeniyle ziyarete kapalı olacak Perili Köşk’teki performatif yerleştirme, hareketli kamera sistemi aracılığı ile koreografik bir video aktarımına dönüştürülerek sanal ortamda tüm dünyadaki sanat izleyicisi ile dünden itibaren seyircisiyle buluşmaya başladı. Sergide ne mi var?

Perili Köşk’ün içine yerleştirilmiş :mentalKLINIK’in 8 adet robot süpürgesi ve simden oluşan Puff Out, canlı olarak dijital platforma akan sonsuz ve tekrarsız hareketliliğinden oluşuyor. Robotların pırıltılı, yanar döner renkli simlerle kaplı mekânda görev odaklı ve özerk hareketlerinden oluşan anlık ve çarpıcı desenleri, çevrimiçi sistemler aracılığıyla gerçeğe eşzamanlı olarak internete aktaran yerleştirme, izleyiciler tarafından dijital olarak takip edilebilecek.

Tam anlamadınız mı? O halde izlemekten başka çare yok; anlatıldığına göre “:mentalKLINIK’in desen, resim, yerleştirme, heykel, performans, video sanatı gibi birçok sanat formunun geçişliliğinde yarattığı bu ‘mikro-klima’, günümüzde karşı karşıya kaldığımız ‘belirsiz olma halini’ yeni bir bakış açısı olarak ortaya çıkarıyor. Sergi, güncel hayatın değişen ritmine gönderme yapan hareketli formların, baştan çıkarıcı göz alıcı renklerin, aniden ortaya çıkan ışıkların şekillendirdiği farklı ‘bir dünya’nın kapılarını aralıyor. Bu görsel yolculuk, izleyicileri zaman, mekân öğelerini soyutlayarak ‘hiper gerçekliğin’ ortasına çekmeyi başarıyor ve dijital estetiğin en güçlü silahı olan ‘yeni güzellik’ anlayışını gündeme getiriyor.”

:mentalKLINIK, 1998 yılında ortak çalışmaya başlayan Yasemin Baydar ve Birol Demir’den oluşan, Brüksel merkezli İstanbullu bir sanatçı ikilisi. Bu projelerinin ilk versiyonunu daha önce yine sağlık tedbirleri kapsamında kapalı olan Belgrad Güncel Sanat Müzesi’nin sergi mekânında kurarak 6 Mayıs-7 Haziran 2020 tarihleri arasında yayımlamışlardı.