Sanatçı Gülşen'den Erdoğan'ın sözlerine tepki
Sanatçı Gülşen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "LGBT, yok öyle bir şey" sözlerine yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AKP Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında da konuşan Erdoğan "LGBT, yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir" ifadelerini kullandı.
'LGBTİ+, VAR BÖYLE BİR ŞEY'
Erdoğan’ın tartışma yaratan sözlerine, sanatçı Gülşen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.
Gülşen'in Instagram hesabında yer alan gönderilerin ilkinde, 2018 yılında Şanlıurfa'da abisi ve dayının istismarına maruz kalan 14 yaşındaki çocuğun ifadeleri hatırlatıldı:
"Şanlıurfa’da 14 yaşında kız doğum yapıyor. 'Babası kim' diye soruyorlar. 'Ya abim ya dayım, ikisi de bana tecavüz etti' diyor. Allahtan kızın dayısı ile abisi eşcinsel değil. Yoksa ortalık ayağa kalkardı!"
Bir diğer paylaşımda ise "LGBTİ+, var böyle bir şey" ifadeleri yer aldı.
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