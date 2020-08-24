Sanatçı ve zanaatkârların hikayeleri çevrim içi yayında

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:50

İstanbul Modern, farklı coğrafyalardan 10 sanatçıyı İstanbul’daki zanaatkârlarla birlikte üretim yapmak üzere buluşturdu. Zanaat ustalarıyla çalışmalar yapan sanatçıların yapıtları, 18 Ekim 2020’ye kadar İstanbul Modern’de görülebilir.

SANATÇI VE ZANAATKÂRLAR SÜRECİ ANLATIYOR

Sergi müzede devam ederken, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı kapsamında sanatçıların İstanbul’daki araştırma ve üretim süreçlerinin kayıt altına alındığı videolar da müzenin web sitesinde yayımlanmaya başladı. Belgeleme çalışmaları, farklı zanaat tekniklerini gösterirken sanatçılarla zanaatkârların işbirliğine odaklanıyor.

İstanbul’daki zanaatlardan ilham alarak ortaya çıkan üretimlerin sergilendiği “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergide misafir sanatçılar, ahşap oymadan halı dokumaya, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatın ustasıyla bir araya gelerek üretimlerini gerçekleştirdi.

BAKÜ'DEN LONDRA'YA, MEKİKO'DAN KOPENHAG'A

Öykü Özsoy ve Ümit Mesci’nin küratörlüğünü üstlendiği sergide yapıtları yer alan sanatçılar, kendi üretim süreçlerinde zanaat ve gelenek konularına odaklanıyor ya da farklı malzeme ve tekniklerle çalışmalarını yürütüyor.

Sergide üretimleri bulunan sanatçılar arasında Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernández (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Utsjoki ve Numminen), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia) ve Jorinde Voigt (Berlin) yer alıyor.

Süreçte ve sergide projenin bir parçası olarak sanatçılara eşlik eden zanaatkârların isimleri ise şöyle:

Metal ustası Artin Aharon, metal sıvama ustası Lokman Çilingir, döşeme ustası Abdullah Doğan, heykeltıraş Betina Hobeş, ebru ustası Nesime Kantar, yorgancı Abdullah Karahan, nakışçı Özgü Karcı, yazma ustası Veliye Martı, halı üreticisi Erhan Ör, metal dövü ustası Zeki Topbaş ve marangoz Gökmen Uzun.

“Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar”, geleneksel üretim tekniklerini güncel bir bakış açısıyla yorumlayan sanatçıların yapıtlarının yanı sıra İstanbul’daki Harbiye Askeri Müze ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Koleksiyonu’ndan ödünç alınan, İstanbul’un kültürel zenginliğine ışık tutan tarihi objelere de yer veriyor.

Sanatçı ve zanaatkârların proje sürecini anlattıları videolara buradan ulaşılabilir.



