Sanatçılardan Acun'a tepki: Uçak alacağına telifleri öde

27 Eylül 2020 Pazar, 17:00

AKP döneminde Türkiye'de eğlence sektörünün önde gelen zenginlerinden biri haline gelen Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti’ne uçmak için yeni bir uçak aldığı dün haberlere yansımıştı.

Değeri 13 milyon dolar (99.5 milyon TL) olan özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştiren Ilıcalı'yla ilgili bu haber üzerine sanatçılardan tepki geldi.

Ünlü beste ve söz yazarı Şehrazat başta olmak üzere birçok isim "Önce telif ücretlerini öde" diyerek sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.