06 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

“Sanatçıların yok edildiği bir ülke düşünün!”

Bu çığlık, Afganistanlı iki kadın yönetmenin Venedik Festivali’nde yaptıkları basın toplantısında acı yankılar uyandıran içten bir acil yardım çağrısıydı. Festivalin sanat yönetmeni Alberto Barbera’nın da gazeteciler arasında yer aldığı basın toplantısında, Talibanların iktidarı yeniden ele geçirdiği Afganistan’da yaşanan, tanık oldukları acı gerçekleri dile getiren iki Afgan kadın yönetmen, tüm sinema dünyasına seslendiler.

Birçok festivalde ödüller alan, 38 yaşındaki Sahraa Karimi, şöyle haykırıyordu: “İki hafta içinde ülkedeki kalburüstü sanatçıların neredeyse hepsi, imkân bulabildikleri oranda yurtdışına kaçtılar. Birkaç saat içinde her şey yerle bir oldu sanki. Tüm arşivlerimiz Taliban’ın eline geçti!...”

“Bana Benzeyen Bin Kız” adlı belgeselin yönetmeni ve iki yıl önce Afganistan Sinema Kurumu’nun ilk kadın müdürü olan Sahra Mani alıyor mikrofonu: “Her şey bir anda çöktü. Kâbil’de, kız/erkek öğrencilerin birlikte ders aldıkları tek müzik okulu kapatıldı. Taliban bütün müzik aletlerini tahrip etti. Öğrencilerin eğitim görmeleri mümkün değil artık; üstelik tehdit altındalar, saklanmak zorundalar(...) Biz yönetmenler, oyuncular ve film yapımcıları, politika yapmıyor, düşlerimizi gerçekleştirmeye çabalıyoruz... Bize yardım edin”...

Ve birlikte ekliyorlar: “Taliban sadece eskisi kadar gaddar olmakla kalmayıp yeni iletişim teknolojisini kurnazca kullanmakta da ustalaştıkları için, daha tehlikeli. Ilımlı görünmeye çalışmalarına sakın aldanmayın!”