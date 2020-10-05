Sanatta bu hafta

05 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

PELERİN OPERASI KONSERİ SÜREYYA’DA

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenen Il Tabarro (Pelerin) Operası konseri, Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde 6 Ekim'de saat 20.00'de yapılacak.

Konserde, "Michele"i Murat Güney ile Kevork Tavityan, "Giorgetta"yı Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ile Hande Soner Ürben, "Luigi"yi Ali Murat Erengül ile Süren Maksutov, "Il Talpa"yı Ufuk Karakoç ile Sevan Şencan, "Il Tinca"yı Berk Dalkılıç ile Onur Turan, "La Frugol"yı Jaklin Çarkçı ile Deniz Likos, "Un Verditore"yi Besnik Ademoğlu ile Ufuk Toker, "Due Amanti"yi ise Ceren Aydın Akkoç ile Berk Dalkılıç dönüşümlü olarak seslendirecek. Eser, 1900'lü yılların başında, Paris'te Seine Nehri üzerinde bir mavnadaki aşk hikâyesini konu alıyor. Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde 8, 10, 13, 15 ve 17 Ekim'de yeniden izleyiciyle buluşacak olan konserde, İDOB Orkestrası’nı, Roberto Gianola yönetecek.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ’NDE BU HAFTA KLASİK MÜZİKSEVERLERE KONSERLER...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali bu hafta klasik müzikseverlere İstanbul’un çeşitli mekânlarından Bilkent Odeon’a, Almanya’dan Hollanda’ya uzanan bir konser programı sunuyor. Bu kapsamda bugün saat 20.00'de BİFO özel “Recomposed- Vilvaldi Dört Mevsim” adlı konser müzikseverle buluşacak. Ayrıca, senfonik eserlerden oda müziği ve geleneksel müziğe çok renkli bir repertuvara sahip 8 yeni konserin yanı sıra düzenlenen ücretsiz hafta sonu konserleri, konsere doğru etkinlikleri ve çocuk atölyeleri de festivalin bu haftaki programında izleyicilerle buluşuyor. Festival kapsamında 5 Ekim’e kadar her gün yeni bir konser online.iksv.org/muzik adresinde erişime açılıyor. online.iksv.org/muzik adresinde yayımlanan konserler bir ay; İKSV YouTube kanalından yayımlanan ücretsiz konserler 1 hafta boyunca izlenebiliyor. Konser gösterimleri ise 5 Kasım’a kadar devam ediyor.