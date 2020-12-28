Sanatta bu hafta

28 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

10 ESERLİK SEÇKİ FUARDA

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan bir seçki ile bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Contemporary İstanbul kapsamında, teamLab’ın “Su Taneciklerinin Evreni” adlı yeni medya eseri, Sarkis’in “Karanlığın Işığı” yapıtı, Kathrin Stumreich’in “Egemenlik” yerleştirmesi, Ola Kolehmainen’ın “Ayasofya Yıl 537 III”, Frank Thiel’in “Perito Moreno #18 ve Boomoon’un “Boğaz’da Balık Oyunu No. 6” başlıklı fotoğrafları ve Choe U-Ram’ın “Una Lumino Portentum” adlı heykeli yer alırken; pentür kategorisinde Ian Davenport’un “Akan Çizgiler: Koyu Kırmızı (Akış)” ve Markus Linnenbrink’in “Şuandanitibarenişleribirazdahaciddiyealmak” isimli resimleri ile birlikte Ekrem Yalçındağ’ın Perili Köşk’ün sekizinci katında yer alan kulenin iç mekânına özgü ürettiği “Ev Gibi 2” adlı çalışması ziyaretçilere açıldı. Sanal fuar virtual.contemporaryistanbul.com adresi üzerinden ziyaret edilebiliyor.

‘ATLI KÖŞK’TE CAZ KONSERİ’ TRT 2’DE

Koronavirüs salgınında ön saflarda mücadele eden tüm çalışanlara teşekkür etmek için TRT 2 tarafından organize edilen “Atlı Köşk’te Caz Konseri” 28 Aralık Pazartesi saat 19.00’da TRT 2’de ekranlara gelecek. Sakıp Sabancı Müzesi’nin evsahipliğindeki konseri vokalde Çağıl Kaya, saksofonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer üçlüsü verecek. Çağıl Kaya Üçlüsü caz müziğinin sevilen eserlerini ve kendi bestelerini seslendirerek yüreklere umut, çalışanlara şükran iletecek.

GEDİK SANAT’TAN YENİ YIL KONSERİ

Gedik Sanat; resmi Youtube hesabı üzerinden 30 Aralık’ta İstanbul Gedik Üniversitesi Piyano Festivali kapsamında Emre Elivar’ın yorumladığı Üç Piyano Parçası (D 946), 31 Aralık’ta ise Önder Baloğlu liderliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası yorumuyla Keman ve Yaylı Orkestra İçin La Majör Rondo (D 438) eserlerini saat 21.00’de yayımlayacak. 31 yıllık kısa yaşamına birçok şaheser sığdırmayı başaran Schubert, Beethoven’ın müziğinden aldığı ilhamı özellikle vokal müzik sanatına lied’ler vasıtasıyla taşımış ve oldukça önemli bir literatürün gelişmesine sebep olmuştur. Haydn, Mozart ve Beethoven’ın müziğinden etkilendiği düşünülen besteci yaratılarıyla kendinden sonraki bestecilere oldukça zengin eser çeşitliliği bırakmıştır.

YENİ YILIN İLK FİLMİ ‘85 YAZI’

İstanbul Film Festivali Çevrimiçi Gösterim Programı kapsamında 2021’nin ilk üç ayı boyunca her hafta sonu üç farklı film gösterime girecek. İlk gösterimler yeni yılın ilk gününde saat 21.00’de başlayacak. Yılın ilk haftasının ilk filmi François Ozon’un son filmi “85 Yazı” olacak. 2 Ocak’ta Berlin Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ödülünü kazanan “Bad Tales”, 3 Ocak’ta da “Fotoğrafı Göster: Jim Marshall’ın Hikâyesi” adlı belgesel gösterime girecek. (filmonline.iksv.org)