Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Son 60 yılın en şiddetli küresel daralmasına şahit olacağız'

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçesini sunarken özetle şunları söyledi:

GLOBAL EKONOMİ YÜZDE 4,4 KÜÇÜLECEK: Küresel ekonomi 2020 yılını koronavirüs tehdidi altında geçiriyor. Uluslararası Para Fonu, global ekonominin yüzde 4,4 küçüleceğini öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, son 60 yılın en şiddetli küresel daralmasına şahit olacağız. Salgından en fazla etkilenen coğrafyanın da en büyük ticaret ortağımız konumundaki Avro Bölgesi olması öngörülüyor. Bu sene; küresel ticaretin yüzde 9,2, uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 40 daralması bekleniyor.

Yılın ilk yarısında, tüm dünyada sadece turizm kaynaklı gelir kaybı 460 milyar doları buldu. Finansal piyasalarda ve emtia fiyatlarında da sert dalgalanmalar yaşanıyor. Özetle, aslında daha önce bir benzerini yaşamadığımız olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Virüsün ekonomik etkilerini nisandan itibaren yoğun bir şekilde hissetmeye başladık. Avrupa Birliği başta olmak üzere, neredeyse tüm büyük pazarlarda üretim kayıpları derinleşti. Sadece otomotiv sektöründe, Avrupa ülkelerinde yüzde 85’e varan üretim düşüşleri oldu. Toplam talepteki daralma, elbette ülkemizi de etkiledi.

İTHALAT BAĞIMLILIĞINI AZALTMA HEDEFİ: Yerlileşme alanında özgün bir uygulama olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını başlattık. Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla; servo motorlar, CNC tezgâhları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürünler artık yerli olarak üretilecek. Programı diğer öncelikli sektörlere yaygınlaştırıp, ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltacağız.

DESTEK DEĞİL KREDİ: Doğal afetlerden zarar gören işletmelerimiz için Acil Destek Kredi Programları uyguluyoruz. Bu sene Elazığ, Malatya, Samsun Terme ve Salıpazarı, Tokat, İstanbul Esenyurt, Rize Çayeli ve Giresun’da meydana gelen doğal afetlerden etkilenen KOBİ’lerimizi yalnız bırakmadık. Bu kapsamda 8 bin 200 işletmemiz 778 Milyon liralık acil destek kredisi kullandı. İzmir’de depremden etkilenen KOBİ’lerimizi de yalnız bırakmayacağız.

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. 31 Ağustos 2020 tarihinden önce KOSGEB’in kullandırdığı desteklerle, kredi faiz desteklerinden ödenmemiş olan tutarlar ve KOSGEB aidatları bu kanunun kapsamına giriyor. Bu sayede toplamda 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz.

HAYVAN DENEYLERİNİ TAMAMLAYAN DÖRT AŞI ADAYI: KOVID-19 Türkiye Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor. Bu projelerde; 167’si STAR Bursiyeri olmak üzere 436 araştırmacımız gece gündüz çalışıyor. Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan dört aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz.

SANAYİ BÖLGELERİ BÜTÇESİNE YÜZDE 400 ARTIŞ: 2021 bütçemiz; hükümetimizin üretim ve teknolojideki vizyonuyla, muhalefet milletvekillerinin de burada sıkça dile getirdiği şekilde, geçen seneye göre önemli oranda arttı. Böylece 16 Bakanlık içinde en fazla bütçe artışının olduğu ikinci Bakanlık olduk. 2021 yılında; Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri için kullanacağımız bütçe yüzde 400, TÜBİTAK’ın Ar-Ge bütçesi yüzde 100 artacak.

14 MİLYAR VERİLDİ, 18 MİLYAR HARCANDI: Bakanlığımız, bağlı ve ilgili kuruluşlarımıza 2019 Yılında Bütçe Kanunu ile 14 milyar 47 milyon 494 bin lira ödenek verildi. Yıl içerisinde yapılan eklemelerle 19 milyar 172 milyon 11 bin 968 liraya ulaşan ödeneğin, 18 milyar 191 milyon 905 bin 148 liralık kısmı bütçe giderine dönüştü. 228 milyon 434 bin 590 liralık kısmı ise 2020 yılına devretti.