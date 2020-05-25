Sancaktepe'de polis otomobili yan yattı
Sancaktepe'de polis otomobilinin devrilerek yan yatması sonucu 1 polis yaralandı.
Sancaktepe'de 21.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis otomobili kaldırıma çıkarak yan yattı. Yaralanan polis memuru, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan polis aracı çekiciyle kaldırılarak otoparka çekildi.
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