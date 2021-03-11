Şanlıurfa’da 87 torun sahibi çift Covid-19’u yendi

11 Mart 2021 Perşembe, 12:47

Salgın nedeniyle uzun zamandır torunlarını göremeyen Yıldık ve eşi Şaha Yıldık (88) yakalandıkları Covid-19'u evde gördükleri tedavi sonucunda atlattı.

Akçakale’nin İncedere Mahallesi’nde yaşayan Halil Yıldık, en büyüğü 73, en küçüğü 47 yaşında 5'i erkek 11 çocuğu, 87 torunu bulunuyor.

Halil Yıldık, kırsaldaki İncedere Mahallesi'nde doğduğunu ve bu yaşına kadar aynı mahallede yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

HASTALIĞI ATLATTIKTAN SONRA ÖĞRENDİ

Halil Yıldık yaklaşık 2 ay önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye götürüldüklerini anlattı. Yıldık, "Ben ve eşim hastalanınca oğlum bizi hastaneye götürdü. Yapılan Covid-19 testimiz pozitif çıkmış ama bizim haberimiz olmadı. Hastalığımızı atlattıktan sonra koronavirüse yakalandığımızı öğrendim. Şimdi çok şükür iyiyim. Torunlarımın da çok sayıda torunu var. Salgından dolayı yaklaşık 1 yıldır bir araya gelemiyoruz. Torunlarımı göremiyorum ve onları çok özledim" dedi.

"SAĞLIKLI BESLENMEYE BORÇLUYUZ"

Covid-19'u atlatmalarını sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu ifade eden Yıldık, resmi kayıtlarda 88 olarak geçen yaşının 100 civarında olduğunu öne sürdü.

Yıldık'ın en küçük oğlu Hayati Yıldık ise babasının doğal beslendiğini ve yürümeyi çok sevdiğini belirterek, "Babam yoğurt ve tereyağını çok sever. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştı ve yaşlandıktan sonra da evinin bahçesinde zaman geçirmeye başladı" diye konuştu.

“PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENMESİNLER DİYE SÖYLEMEDİK”

Babası ve annesine Covid-19’a yakalandıklarını söylemediklerini ifade eden Hayati Yıldık, "Annem de salgına yakalanmıştı. Çocukları olarak tedirgin olduk ve psikolojik olarak etkilenmesinler diye onlara koronavirüse yakalandıklarını söylemedik. Babam ile annemi kendi evlerinde karantinaya aldık ve kontrollü olarak ihtiyaçlarını karşıladık. 20 gün sonra tekrar testlerini yaptırdık ve sonuçlar negatif çıkınca kendilerine durumu açıklayınca çok şaşırdılar. Allah'a şükür hafif geçirdiler. Ben bunu sağlıklı ve doğal beslenmelerine bağlıyorum. Annem sürekli bitkilerden çeşitli çaylar yapar babamla beraber içerler" şeklinde konuştu.