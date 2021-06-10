Şanlıurfa’da komşuların 'çöp kutusu' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da, evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada İsa Sak (33) öldü, 4 kişi yaralandı.
Kubacık Mahallesi’nde komşu Kubacık ve Sak ailelerinin bireyleri arasında evin önüne çöp kutusu konulması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada, tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği; Melike Sak, İsa Sak, Casım Kubacık ve Selim Kubacık yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa Sak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 'Demirören'in tüm mallarına el koyun'
- '8 yıl ders verdim' diyen Melih Bulu yalanlandı
- İfadesini değiştirmeyen ortağa 5 kurşun
- Soylu ile Kurtulmuş arasında 'Sedat Peker' iddiası
- AKP'de Süleyman Soylu çatlağı: Vekiller tavır koydular!
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- Ziraat'ın ilan oyunu
- Bir istifa kararı daha
- Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldürdü