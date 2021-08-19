Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

AA
19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:58
Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
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Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.


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