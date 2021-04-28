Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 8 ve 12 yaşındaki 2 kardeş boğuldu
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde hayvan otlatırken sulama kanalına düşen 2 kardeş boğuldu.
Şanlıurfa'nın kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Tepedibi Mahallesi'nde ağabeyi Mehmet Emin Aslan (12) ile hayvan otlatan Ahmet Aslan (8) sulama kanalına düştü.
Mehmet Emin de kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Suda çırpınan çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kanalda yaptığı aramada 2 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Çocukların cesetleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğüne kaldırıldı.
Video Haberler
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- Üniversiteye başvurdular
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- 2,5 gün daha izin: Ramazan Bayramı tatili uzadı
- Alkol yasağı tepkisi: Hayretler içerisindeyim
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber