Şanlıurfa’da yakalanan IŞİD'in 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı

Şanlıurfa’da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, IŞİD'in 'genel ilişkiler sorumlusu' olarak gözaltına alınan Suriyeli Ş.A. tutuklandı.

DHA
10 Haziran 2021 Perşembe, 17:23
Şanlıurfa’da yakalanan IŞİD'in 'genel ilişkiler sorumlusu' tutuklandı
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Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler operasyonda, IŞİD'in "arabuluculuk" görevlisi ve "genel ilişkiler sorumlusu" Suriye uyruklu Ş.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 



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