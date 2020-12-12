Şanlıurfaspor’da 18 kişide koronavirüs çıktı
Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor’da 14’ü futbolcu 18 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor’da 14’ü futbolcu 18 kişinin koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor’da 14’ü futbolcu 18 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandığı belirtildi. Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
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