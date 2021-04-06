Sao Paulo antrenörü Alex'ten Fenerbahçe mesajı
Ülkesi Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da teknik direktörlüğe başlayan Alex De Souza Fenerbahçe taraftarına Türkçe mesaj gönderdi.
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo'da antrenörlük kariyerine başladı.
Sao Paulo Kulübü, Twitter'dan Türkçe bir mesaj yayınlayarak Türk taraftarlara seslendi. Alex'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, ''Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar.'' denildi.
Alex de Souza'nın U20 takımı teknik direktörü olduğu Sao Paulo'nun teknik direktörlüğünü ise Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo yapıyor.
Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar.
Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar.— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 5, 2021
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Os turcos já sabem: agora o Alex é do São Paulo! Bem-vindo, @Alex10. Bem-vindos, fãs apaixonados da Turquia!#BemVindoAlex#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ???? pic.twitter.com/8nlSF6qjDG
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