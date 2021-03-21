Saray kararıyla İstanbul Sözleşmesi feshedildi, Türkiye şer’i topluma bir adım daha yaklaştı

21 Mart 2021 Pazar, 04:00

AKP’nin son dönemde sık sık hedef aldığı, imzaya İstanbul’da açıldığı ve ilk imzacılarından birinin Türkiye olması nedeniyle de “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye açısından feshedildi. Fesihte, “Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” dayanak gösterildi.

Türkiye, kadınların yaşam güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararıyla bir gecede feshedilmesi gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda, “Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

‘TARİHİ SÖZLEŞME!’

İstanbul Sözleşmesi, 24 Kasım 2011’de Meclis’te kabul edildiği zaman tüm siyasi partiler bu sözleşmeye sahip çıkmıştı. O günkü TBMM’de söz alan AKP’liler İstanbul Sözleşmesi’ni tarihi olarak nitelemiş dönemin başbakanı Erdoğan’a teşekkür etmişlerdi. MHP’li Mehmet Şandır da destek verdiklerini belirtmişti.

İKTİDAR, FESHİ SAVUNDU

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur” dedi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Anayasamızın, kanunlarımızın, medeniyetimizin ve tüm değerlerimizin bize yüklediği görev ve sorumlulukları tamamen bir uluslararası sözleşmeyle ciro etmek ve eşitlemek Türkiye’ye haksızlık olacaktır” savunmasını yaptı.

- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir.”

ANKARA SÖZLEŞMESİ HAZIRLIYORUZ



- AKP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, “İstanbul Sözleşmesi’nin kutuplaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bu kutuplaşma bizi; ‘İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur’ noktasına getirdi. İstanbul Sözleşmesi’nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz” dedi.

GERİCİLER SEVİNDİ



- Daha önce de İskilipli Atıf’ın, ölüm yıldönümünde mezarında anma programına katılması nedeniyle tartışma konusu olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, “Güzel haber. Çok şükür” dedi.

- Laikliği hedef alan açıklamaları ve kadın cinayetleri ile ilgili paylaşımlarıyla eleştirilen Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın, “İstanbul Sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun.”

- İsmailağa tarikatına bağlı İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, “İstanbul Sözleşmesi’nin feshi memnuniyet vericidir” diyerek, Erdoğan’a teşekkür etti.

- Elazığ depreminin ardından yaptığı açıklama ile tepki çeken ve pedofiliye karşı yasaları hedef alan Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Bedri Gencer de Erdoğan’a teşekkür etti.