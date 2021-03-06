Saraybosna’dan İstanbul’a uzanan bir aşk, yas ve hayata tutunma hikâyesi: 'Yeniden Mutlu Olabiliriz'

Saraybosna’dan İstanbul’a uzanan bir aşk, yas ve hayata tutunma hikâyesi: 'Yeniden Mutlu Olabiliriz'
Çocuk kitabı yazarı Zeynep Alpaslan ilk yetişkin romanını yayımladı. ALFA Yayınları’ndan çıkan "Yeniden Mutlu Olabiliriz", eşinin ölümünden sonra küçük oğluyla baş başa kalan bir babanın hikayesini anlatıyor.
Zeynep Alpaslan'ın ilk yetişkin romanı "Yeniden Mutlu Olabiliriz", ALFA Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Zorlu bir yaşam mücadelesinin işlendiği roman, eşinin ölümünden sonra küçük oğluyla baş başa kalan bir babanın, Dino'nun hikayesini anlatıyor.
Alpaslan Saraybosna-İstanbul, yaşam-ölüm, geçmiş-gelecek, köksüzlük-kök salmak, yas-mutluluk arasında mekik dokuyan romanıyla ilgili şunları söylüyor:
"Çocukluğumda hep haberlerde izledim işgal altındaki Saraybosna’yı, o zamanlar oradaki savaşın beni çok etkilediğini ve yaraladığını hatırlıyorum. Romanım, kişisel trajedilere odaklansa da, fonda daima savaşın yaraladığı bireylerin hüzünlü fısıltısı var. Tabii, bir de artık kendisi de bir melek olmuş olan David Bowie’nin şarkılarını da duyabilirsiniz bu romanda. Neden mi David Bowie? Çünkü o bize bu dünyada kendini bir uzaylı gibi hissetmenin sorun olmadığını gösterdi. Yeniden mutlu olabiliriz, buna inanmak zorundayız. Çünkü ne yaşarsak yaşayalım daima yeniden başlayabiliriz. Bu kitap tam da bunun hakkında."
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