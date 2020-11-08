Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin yeni başkanının Joe Biden seçilmesi üzerine, "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a yönelik ilk kez açıklamada bulundu.
Katıldığı canlı yayın programında ABD Başkanlık seçimi ve Joe Biden'ın Başkan seçilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Oktay, "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle NATO müttefiklerini ilgilendiren konularla ilgili çalışmayı sürdürecektir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump arasındaki ilişkiye de değinen Oktay, "Ankara ve Washington birçok sorunun üstesinden geldi" ifadelerini kullandı.
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