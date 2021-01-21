Sarıgül'ün Neşet Ertaş paylaşımına Erkan Baş'tan Mahzuni ile yanıt
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e Mahzuni Şerif'in "Zevzek" türküsü ile göndermede bulundu.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Neşet Ertaş’ın 'Yolcu' türküsüne eşlik ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül'e yine sosyal medyadan yanıt veren TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Neşet Ertaş’ı elbette çok seviyorum ama bugün, bir diğer değerli ozanımız Mahzuni’nin bir eserini bırakıyorum buraya" diyerek Mahzuni Şerif'in "Zevzek" isimli türküsünü paylaştı.
Neşet Ertaş’ı elbette çok seviyorum ama bugün, bir diğer değerli ozanımız Mahzuni’nin bir eserini bırakıyorum buraya: https://t.co/FEii38iQvX— Erkan BAŞ (@erkbas) January 21, 2021
İMAMOĞLU'NUN SLOGANIYDI
"Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var" sözleri ilk kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, İBB başkanlığına seçildiği gece yapılan kutlama mitinginde kullanılmıştı.
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