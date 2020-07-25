Sarıyer'de dehşet! Komşusunun köpeğini tabancayla öldürdü

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 21:55

Olay, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak'ta bulunan lüks villanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Can Özula isimli kişiye ait olan Alman Kurdu cinsi Nero isimli köpek, sokaktan geçen Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı.

Köpeğin ısırdığı kadın, acıyla kocası A.E.'ye seslendi.

Eşinin yanına gelen A.E, silahla köpeğe ateş etti. Başına isabet eden kurşunla köpek ölürken A.E., eşi E.A'yı çevredeki bir hastaneye götürdü. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu. Köpeğin bakıcısı ise polis ekiplerine ifade verirken gözyaşlarını tutamadı.

A.E.'yi gözaltına alan polisin olay ilgili çalışması sürüyor.

Cumhuriyet'e konuşan Can Özula, "Söz konusu kişi komşum olur. 5-6 metre arayla oturuyoruz. Köpeğim bakıcısı tarafından beslendikten sonra yürüyüşe çıkmışlar. Yürüyüş bittikten sonra bakıcı müstakil evimin kapısını aralayıp, tasmasını çıkarıp "Hadi gir oğlum" demiş. Köpek de içeri girmiş. O sırada köpeğimi öldüren kişi, "Neden tasmayı çıkarıyorsun?" diyerek köpeğimin bakıcısına bağırmış. Aralarında tartışma çıkınca haliyle Nero havlamış. Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkararak iki kez ateş etmek suretiyle Nero'yu öldürmüş. Yıllardır beni ve köpeğimi o çevrede yaşayan herkes bilir. Şahıs ile bir husumetim, geçmişte yaşanan bir tartışmamız yoktu. Selamlaşırdık. Köpeğim kesinlikle saldırgan değildi" diye konuştu.

Özula, köpeği öldüren Alp Erkin'in ve eşi Sadiye Erkin'in 'Köpek ısırdı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.