Sarıyer'de iş makinası ve moloz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Kemerburgaz istikametinde ilerleyen Üzeyir Oğuz'un kullandığı 74 AN 158 plakalı iş makinası ve moloz yüklü olan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, kamyon sürücüsü Üzeyir Oğuz ile yanındaki bir kişi yaralanırken, kamyondaki iş makinası ve molozlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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