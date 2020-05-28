Şarkıcı Gökçe'den sosyal medya fenomenlerine tepki

28 Mayıs 2020 Perşembe, 09:39

"Tuttu Fırlattı", "Her Şey Bitmedi Bitemez" gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı ve söz yazarı Gökçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya fenomenlerine tepki gösterdi.

İnternette makyaj videosu çekerek yayımlamanın, alınan birçok eğitimden daha 'işe yarar' olduğunu söyleyen Gökçe "Piyano egˆitimim var, tiyatro mezunuyum, iki dil biliyorum. Tavsiyem kutu açın, küfredin, makyaj videosu çekin daha değerli..." ifadelerini kullandı.

'MAKYAJ VİDEOSU ÇEKİN DAHA DEĞERLİ'

Gökçe, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gu¨zel sanatlar mezunuyum. Piyano egˆitimim var, tiyatro mezunuyum, iki dil biliyorum, davul c¸alıyorum. İki sene s¸an dersi aldım, 20 yas¸ımdan beri sahnedeyim. Tavsiyem: kutu ac¸ın, ku¨fredin, makyaj videosu c¸ekin. Daha degˆerli..."

'BENİM DE FENOMEN ARKADAŞLARIM VAR'

Daha sonra yaptığı paylaşımın bu kadar büyümesinden rahatsız olduğunu dile getiren Gökçe, kendisinin de fenomen arkadaşları olduğunu ve onları çok beğendiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu yazımda,hakaret,isim,aşağılama yoktur,bu kadar büyümesi beni aşırı rahatsız etti,ben hiç bir zaman magazin konusu olmadım,bana saldıran hiç tanımadığım şahıslar var,ben küfür edip bi yerlere gelenlerden bahsettim. Siz öyle misiniz?ve bazı seyler için eğitime gerek yok dedim.

Bu durumu tiye aldım. Internet fenomeni yazmadım! Benim de arkadaşlarım var ve onları çok beğeniyorum.Eğer hakaret görürsem hiç affetmem mahkemeye veririm haberiniz olsun!muhattap ta olmayacağım ayrıca,konu kapandı benim için."