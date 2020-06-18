‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin ekibine Erkan Can katıldı

18 Haziran 2020 Perşembe, 15:17

İnter Medya’nın yapımcılığında gerçekleştirilen, Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in başrollerinde yer aldığı dizide Erkan Can’ı Ercüment Çözer’in arkadaşı Yavuz rolünde izleyeceğiz.

‘Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi’nin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı’nın oturduğu dizide toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı Helen ve Savaş adındaki iki idealist genç ile kesişecek.

BluTV’nin sonbaharda sevenleriyle buluşturmayı planladığı ‘Saygı – Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin ekibi ve oyuncuları bu süreci online provalar yaparak sürdürüyor. Ercüment Çözer’i ilk defa kendi şehri olan İstanbul’da göreceğimiz dizi sete çıkmaya hazırlanıyor.