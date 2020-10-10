SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlıklarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki şirket ve bireysel hesaplarına mahkemece konulan tedbir kararı ile yurt dışına çıkış yasağı sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Korkmaz hakkında, kara para aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.
Korkmaz'ın şirket ve kişisel hesapları ile diğer mal varlıklarına ilişkin incelemenin de sürdüğü belirtildi.
KORKMAZ HAKKINDAKİ İDDİALAR
ABD'de Utah Federal Savcılığının, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.
Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralarla Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia ediliyor.
Kingston Kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı öne sürülüyor.
Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia ediliyor.
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