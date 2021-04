Schalke 04 Bundesliga'dan düştü, taraftar tesisleri bastı

Bundesliga'nın 30. haftasında Arminia Bielefeld'e deplasmanda 1-0 kaybederek 33 yıl sonra küme düşmesi kesinleşen Schalke 04'te duruma tepki gösteren taraftarlar, tesisleri bastı.

Gelsenkirchen kentinde bulunan kulüp tesislerinin önünde futbolcuların dönüşünü bekleyen lacivert beyazlı taraftarlar, takımın Bielefeld'den tesislere ulaşmasıyla birlikte saldırıya geçti. Avusturya basınından ZackZack'a göre gece boyunca tesislerin önünde bekleyen yaklaşık 500 taraftar, takımı yumurta yağmuruna tuttu ve oyunculara sözlü saldırıda bulundu. Alman basınından Frankfurter Rundschau ise, 100 polisin taraftarlara müdahale etmesine rağmen bazı futbolcuların kaçmak zorunda kaldığını okuyucularına aktardı.

Schalke 04 kulübü, yaptığı açıklamada olayları kınadığını ve konu hakkında soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Schalke fans hunting their players after relegation. #Schalke #DeutschlandHooligans pic.twitter.com/TXxWNpPRee

Şehirde aynı zamanda kutlama vardı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin bir diğer takımı ve Schalke 04'ün ezeli rakibi olan Borussia Dortmund'un taraftarları, Schalke 04'ün bulunduğu Gelsenkirchen'de havai fişekler patlatarak rakiplerinin küme düşmesini kutladılar. Schalke 04 taraftarları, bu kutlamayı "provokasyon" olarak nitelediler.

Fireworks over Gelsenkirchen tonight following Schalke’s relegation from the #Bundesliga.



Reliably informed that Borussia Dortmund ultras are responsible ... #S04 #BVB pic.twitter.com/x31JlkIy6s