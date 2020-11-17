"Schalke ve Dortmund Türk Messi'nin peşinde"

Sky Sports, Alman devlerinin Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın peşinde olduğunu yazdı.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 15:17
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Emre Belözoğlu'nun sözleşme yenilemek için yoğun çaba sarfettiği Ömer Faruk Beyaz, Alman kulüplerinin radarına takıldı. Sky Sports'un "Borussia Dortmund ve Schalke Türk Messi'nin peşinde" başlığı ile verdikleri habere göre Alman devleri haricinde  Barcelona ve Inter'de Ömer Faruk ile ilgilenen kulüpler arasında. 


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