"Schalke ve Dortmund Türk Messi'nin peşinde"

17 Kasım 2020 Salı, 15:17

Emre Belözoğlu'nun sözleşme yenilemek için yoğun çaba sarfettiği Ömer Faruk Beyaz, Alman kulüplerinin radarına takıldı. Sky Sports'un "Borussia Dortmund ve Schalke Türk Messi'nin peşinde" başlığı ile verdikleri habere göre Alman devleri haricinde Barcelona ve Inter'de Ömer Faruk ile ilgilenen kulüpler arasında.