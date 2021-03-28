Oğul Schumacher: "Soyadım baskı oluşturmuyor"

28 Mart 2021 Pazar, 11:10

Formula 1’de bugün Bahreyn’deki Sakhir pistinde başlayacak yeni sezon öncesinde Haas takımının pilotu Mick Schumacher, Guardian’a açıklamalarda bulundu. Alman pilot, soyadı sebebiyle baskı hissetmediğini söyledi. Schumacher, “Bu isimle yarıştığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bundan dolayı yalnızca olumlu bir tepki aldım. Önümüzdeki beş veya 10 yıl içinde ne olacağını bilmiyorum ama kendimle gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

TAKIMLA ÇOK MUTLUYUM

2019’da Formula 2’ye geçtikten sonra geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşan Schumacher, yeni takımıyla yakaladığı uyumdan mutlu olduğunu söyledi, “Yarış temposu, takımın stratejiyi nasıl belirlediği ve yarışta bunları idare etme yöntemlerini çok sevdim. Takımla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Bir aile olmaktan ve benim etrafımda oluşan birliktelikten dolayı çok mutluyum. Kelimeler olmadan birbirimizi anlayabilmek harika.”

19. SIRADAN YARIŞA BAŞLAYACAK

Dün yapılan sıralama turlarında ilk seansta elenen Mick Schumacher, yarışa takımın arkadaşı Nikita Mazepin’in bir sıra önünde, 19. sıradan başlayacak. Alman pilot 1.32.449’luk zaman turuyla seansı tamamlamıştı.