Seçim zamanı söz veriyorlar, seçim bitiyor yine aynı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 10:49

İnternet alt yapısının olmadığı 40 haneli köyde, 100 kişi yaşıyor. Hiçbir operatörün soruna çözüm bulmadığı köyde kimse interneti kullanamıyor. Dertlerini ilgililere anlatamayan aileler ve öğrenciler tepkilerini anlattılar.





“DOKTOR OLMAK İSTİYORUM AMA İNTERNET ÇEKMİYOR”

Derslerden geri kaldığını söyleyen bir öğrenci "Doktor olmak istiyorum ama internet çekmediği için derslere giremiyorum. Konulardan çok geri kaldım. Derslere girmek ve internete girmek istiyoruz" diye konuştu.

"KIYAMETTE DERS ÇALIŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Zor şartlarda ders çalıştıklarını söyleyen öğrenciler Anka aracılığıyla tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"Ben de bu kıyamette ders çalışmaya çalışıyorum. Evde internet çekmediği için otların, kayanın tepesinde, öyle internete girebiliyoruz. Öğretmenler diyor ki 'söylediğimi not edin'. Biz bir elde telefon mu tutalım, yoksa yazı mı yazalım. Her köye şebeke geliyor da bu köye neden gelmiyor? Kışın da ellerimiz dona dona giremiyoruz canlı derslere. O yüzden biz de köyümüze şebeke istiyoruz.

"DERSLERE GİRMEK VE İNTERNETİN ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ"

Sınavlarımız olacak, derslerimizden geri kalıyoruz. Ama internet olsa çok güzel olur. Herkes evinde, soğukta dışarı çıkmadan çalışabilir. Doktor olmak istiyorum ama internet çekmediği için derslere giremiyorum. Konulardan çok geri kaldım. Derslere girmek ve internetin çekmesini istiyoruz.

"SINAVLARA GİREMİYORUM"

Üniversite eğitimi alan bir genç "Ben üniversitede okuyorum sınavlara giremiyorum. Haberim olmuyor, 5 tane dersi alttan almak zorunda kaldım" diye konuştu.

"SEÇİM ZAMANI GELİYOR SÖZ VERİYORLAR, SEÇİM BİTİYOR AYNI"

Öğrencilerin yaşadığı sıkıntıyı "Çocuk buradan çıkacak şu karşıda gördüğünüz, prefabrik ev var, telefon sadece oradan çekiyor, orada ders çalışmaya gidecek diyerek anlatan bir veli ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İki tane çocuğun ders çalışması için sadece telefonun çektiği yer burası. Hiçbir operatörden bir yanıt alamadık. Çocuk telefonu buraya bırakıyor. Telefon orada, çocuk camın kenarında orada soğukta ders çalışmaya çalışıyor. Her evde 2-3 öğrenci var. Çocuk buradan çıkacak şu karşıda gördüğünüz, prefabrik ev var, telefon sadece oradan çekiyor, orada ders çalışmaya gidecek. Altyapı karşıdaki köylerin hepsinde var, bir tek burada yok. Kime müracaat ettiysek yok. Ancak seçim zamanı geliyor hepsi bize burada söz veriyorlar, ‘şebeke kuracağız’ diyorlar. Seçim bitiyor aynı. Herkes mağdur. Ancak telefonun acil arama modundan ambulansı ararsan bir sonuç alabilirsin."