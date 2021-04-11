"Seçme ve seçilme hakkı gasp edildi"

11 Nisan 2021 Pazar, 19:40

Trabzonspor'da yeni yapılan tüzük değişikliğinin; Anayasa ve Medeni Kanun'da açıkça belirtilen Eşitlik Hükümleri'ne aykırı olduğunu söyleyen kongre üyesi Hasan Al,

"25 yıl kongre üyesi olan divan üyesi olmaya hak kazanacak ama Divan Başkanlığı'na aday olamayacak. Aday olabilmesi için 5 yıl kurullar da çalışması gerekiyor. Sözde Trabzonspor'u koruma altına alıyorlar. Ancak belli kişilerin seçileceği otoriter yapı oluşturuyorlar. Kulübün 20 bin üyesi var. Divan Başkan Adaylığı kriterlerine uygun kişi sayısı 40'ı aşmaz! Örneğin Erdal Atalay abimiz. Yıllarca bu kulüpte yöneticilik yaptı. Bir sürü emekleri var. 41 yıldır kongre üyesi. Ancak kurullarda 4 yıl 9 ay çalıştığı için divan başkanlığına aday olamıyor. Bu antidemokratik bir hükümdür. Tüzükle anayasa ve medeni kanunun verdiği hakları ortadan kaldırıyorsunuz. Adrese teslim divan başkanı belirliyorsunuz. Böyle bir sınırlama getirmek seçme seçilme hakkına tecavüzdür" dedi.

Müze kurulunda 5 yıl çalışan ve kulübün işleyişi hakkında hiç bir bilgisi olmayan kişi divan başkanlığına aday olabilirken; aktif yönetici olarak 4 yıl çalışıp kulübün işleyişi hakkında her türlü bilgi sahibi olan kişinin aday olamamasını komedi olarak nitelendiren Hasan Al, "Bu kanuna aykırı bir maddedir. Demokratik değildir. Belirli bir zümreye ayrıcalık kazandırmaktadır." diye konuştu.