Sedat Peker, Süleyman Soylu'ya sorulması için sosyal medya hesabından soru paylaştı
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılacağı canlı yayın öncesi sosyal medya hesabından bir soruyu RT'ledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün akşam 21:00'de Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programda gazeteciler İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacak.
Sedat Peker sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Süleyman Soylu'ya sorulması için İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ'ın etiketlendiği 2019 yılına ilişkin "Soylu'nun uyuşturucudan tutuklanan AKP yöneticisi ile görüntüleri ortaya çıktı" haberle birlikte paylaşılan “Namus ve şeref sözüdür, eğer bu uyuşturucu satıcılarını yerin yedi kat dibine mığlamazsak namerdiz” diyen Süleyman Soylu’ya sorar mısınız? Bu fotoğrafla bulunan kaçakçı AKP üyesi hakkında ne diyecek?" sorusunu RT'ledi.
Öte yandan Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya sorulması için RT'lediği diğer paylaşımlar ise şöyle:
"İsmail Saymaz bey, Uyuşturucu kaçakçısı Ali Uçak ile İçişleri bakanı Süleyman bey’in ve oğlunun ilişkisi nedir? Ayrıca bu kişiyi Mehmet Ağar ve Korkut Eken’de farklı tarihlerde ziyaret ederek samimi görüntüler vermişler. "
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