Sedat Peker'in işaret ettiği isim nasıl kurtuldu?

29 Haziran 2021 Salı, 15:28

Türkiye, ABD’ye 4 kişilik özel bir ekip gönderdi. Tarih ise 8 Ağustos 2016’ydı. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminden 24 gün sonra gönderilen özel ekibin amacı Türkiye’den ABD’ye yapılan şüpheli para transferlerini, 15 Temmuz’da yaşananları, ardından gerçekleşen adli soruşturmaları anlatmaktı. Çünkü FETÖ’cü darbe girişiminin başındaki isim ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’di.

ABD’ye giden 4 kişilik heyette, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi’nden iki isim, Kaynak Holding ve Bank Asya soruşturmalarını yürüten dönemin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ile soruşturmada görevli savcı Hüseyin Önelge vardı.

Heyet, üç günlük ABD ziyareti sırasında Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri ile görüştü. Özel heyetin gerçekleştirdiği görüşmelerin, FETÖ lideri Gülen’in Türkiye’ye iadesinde etkili olacağı düşünülüyordu.

Ancak öyle olmadı...

FETÖ BORSASI VE BURAK BAŞLILAR

Aradan 5 yıl geçti. Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, FETÖ Borsası ve inşaat, teknoloji, savunma teknolojileri alanında şirketleri bulunan Cihan Ekşioğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Peker dün akşam yaptığı Twitter paylaşımlarında, son dönemde çok tartışılan Bodrum’da bulunan Paramount Otel’e tankla girdiği söylenen Cihan Ekşioğlu’nun, FETÖ Borsası'nı kuran kişi olduğunu öne sürdü.

Öyle ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekip koruması da verdiği Ekşioğlu’nun yargıyla arasından da su sızmıyordu. Hatta Ekşioğlu, dönemin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e el işi bir tablo hediye etmişti. Tabloda yazanlar ise bir o kadar ironikti, "Ne zulüm, ne merhamet, yalnızca adalet" yazıyordu.

ZEKERİYA ÖZ’E 500 BİN DOLAR VERMİŞTİ

Peker’in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer isim ise Burak Başlılar’dı.

Peker, Ekşioğlu’nun Burak Başlılar ile Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezini hukuksuz bir şekilde ele geçirdiklerini söyledi. Ve “O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A… hakkında Sabah gazetesinde Zekeriya Öz’ü yurtdışına kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye’ye gelmesine engel oldunuz. Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye’ye gelmedi. Burak Başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna’daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara satıp parayı bölüştünüz” dedi.

Peki, Burak Başlılar kimdi? FETÖ’cü darbe girişiminin ardından ABD’ye giden heyetteki isimle bağlantısı neydi?

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan İstanbul Maltepe'deki "Pinhan Restoran"da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı himmet ve diğer gelirlerin şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. 45 sanıklı davanın şüphelilerinden biri de Burak Başlılar’dı.

Tartışmaların odağındaki Ekşioğlu ile FETÖ Borsası’nı kurduğu söylenen Burak Başlılar’ın FETÖ’nün firari eski savcısı Zekeriya Öz’e para aktardığından bahsediliyordu. Öyle ki Başlılar’ın Zekeriya Öz’e Forex’te oynaması için parça parça toplamda 500 bin dolar verdiği ifade ediliyordu.

BAŞLILAR HAKKINDA “KOVUŞTURMAYA YER YOK” KARARI VEREN SAVCI

15 Aralık 2016’da ise Başlılar-Öz ilişkisine dair ifadelerin aksine dikkat çeken bir karar verildi. Başlılar hakkında “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildi. Dosyaya bakan savcı karar üzerine, Başlılar’ın Öz’e ödünç para verdiğini söylediğini, o dönemlerde Öz’ün FETÖ üyesi olup olmadığını bilmesinin mümkün olmadığını söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine, o dönem görevdeki savcısı Öz’e 500 bin dolar aktaran Başlılar’ın, bu parayı 17-25 Aralık’tan önce verdiği, bu tarihten sonra herhangi bir ödeme yapmadığı belirtildi.

Başlılar hakkında “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar veren ve bu ifadelerin altına imzasını atan savcı ise Hüseyin Önelge idi. Yani aynı isim, aylar önce ABD’ye giden 4 kişilik özel heyette bulunan savcıydı. Ve o savcı, ABD’den FETÖ lideri Gülen’in iadesini isteyen heyette bulunan kişiydi.

Evet, “Ne zulüm, ne merhamet, yalnızca adalet" yazıyordu Ekşioğlu’nun hediye ettiği tabloda. Zulüm vardı, merhamet yoktu ve adalet ise mumla aranıyordu.