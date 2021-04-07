Seferihisar Belediyesi'nden dar gelirli yurttaşlara zeytin yağı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 15:12

Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İilçe genelindeki 100 dönümlük zeytinliklerinden elde edilen ürünleri yine kendisine ait Beyler Köyü’nde kurulu fabrikada işledi. Elde edilen zeytinyağları ise Seferihisar Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne kayıtlı dar gelirli yurttaşlara dağıtılmaya başlandı. Seferihisar Belediyesi, özellikle pandemi nedeniyle büyük maddi sıkıntı çeken dar gelirli yurttaşlara her ay düzenli olarak 2'şer litrelik pilastik şişelerde zeytinyağı vereceK" denildi.

Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, yurttaşların neredeyse ayçiçek yağı ile aynı fiyata gelen zeytinyağına ulaşmakta sıkıntı yaşadığını belirterek "Biz de (Seferihisar'da kaynamayan tencere bırakmayacağız) diyerek bu projeye başladık. Belediyemize ait zeytinliklerimizden topladığımız zeytinin yağlarını ihtiyaç sahibi vatandaşla buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz” dedi.



