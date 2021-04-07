Seferihisar Belediyesi'nden dar gelirli yurttaşlara zeytin yağı
Seferihisar Belediyesi, belediyeyeye ait zeytinliklerden toplanan ürünlerin, zeytinyağına dönüştürerek ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılmaya başlandığını duyurdu.
Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İilçe genelindeki 100 dönümlük zeytinliklerinden elde edilen ürünleri yine kendisine ait Beyler Köyü’nde kurulu fabrikada işledi. Elde edilen zeytinyağları ise Seferihisar Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne kayıtlı dar gelirli yurttaşlara dağıtılmaya başlandı. Seferihisar Belediyesi, özellikle pandemi nedeniyle büyük maddi sıkıntı çeken dar gelirli yurttaşlara her ay düzenli olarak 2'şer litrelik pilastik şişelerde zeytinyağı vereceK" denildi.
Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin, yurttaşların neredeyse ayçiçek yağı ile aynı fiyata gelen zeytinyağına ulaşmakta sıkıntı yaşadığını belirterek "Biz de (Seferihisar'da kaynamayan tencere bırakmayacağız) diyerek bu projeye başladık. Belediyemize ait zeytinliklerimizden topladığımız zeytinin yağlarını ihtiyaç sahibi vatandaşla buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaya yılmadan devam edeceğiz” dedi.
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