Şehit ailesinden alınan 20 bin lira mezar yeri ücreti iade edildi

15 Aralık 2020 Salı, 06:00

18 Nisan 1992 yılında Iğdır-Doğubeyazıt Karayolu Pamuk Geçidi mevkiinde yol kesme eylemi gerçekleştiren PKK terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Astsubay İlhan Hamlı’nın ailesi, Hamlı’nın babası Ahmet Hamlı’nın 2019 yılında hayatını kaybetmesi üzerine şehidin defnedildiği Asri Mezarlığı’nda şehit babası ve hayatta olan 85 yaşındaki annesi Bedriye Hamlı için yer talep etti.

Ancak, yer talebi karşılığında şehit ailesine Büyükşehir belediyesi tarafından 15 bin lira fatura çıkarıldı.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Mezar yeri ücretini kabul etmeyen ve bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüşen şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın ailesine bu kez zamlı 20 bin TL ücret çıkarıldı.

Tutarı ödeyen aile duruma tepki gösterdi. Pek çok siyasi ismin aileye sahip çıkması ve olayın geniş yankı bulması üzerine büyükşehir belediyesi geri adım atarak aileye ücreti iade etti.