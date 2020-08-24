Şehit askerlerden birinin daha kimliği belli oldu
Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmalarında bulunan cansız bedenin, Uzman Çavuş Burak Tok'a (28) ait olduğu belirlendi.
Giresun’da önceki akşam meydana gelen sel felaketinde, Tirebolu ilçesinin Eymür köyünde bir kadının sele kapılarak kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine yola çıkan beş jandarma uzman çavuş ve bir iş makinesi operatörü, menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolmuştu.
Jandarma uzman çavuşlar Onur Kıran ve Erdem Çıtır’ın ardından Gümüşhane nüfusuna kayıtlı Burak Tok’un da cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp iki asker ile iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor.
Evli ve 1 çocuk babası Tok'un eşinin 2'nci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Tok'un ayrıca felaketin yaşandığı Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı belirtildi.
Şehit Uzman Çavuş Burak Tok'un acı haberinin verildiği Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki babaevine Türk bayrağı asıldı.
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