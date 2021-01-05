Sektör, 2020’yi özellikle ‘hayat’ın katkısıyla güçlü büyümeyle kapatacak

05 Ocak 2021 Salı, 06:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2020’nin ilk 11 ayıyla ilgili verileri, sektörün küresel Covid-19 salgınının etkilerine rağmen başarılı bir performans ortaya koyduğunu gösterdi. Sektör 2020’yi yeni rekorla kapatacak. TSB’nin verilerine göre ilk 11 ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam prim üretimi yüzde 20.1 artışla 72.7 milyar liraya yükseldi. Bu rakam 2019’un tümünde 69.2 milyar liraydı. Yine ilk 11 ayda hayatdışı prim üretimi yüzde 17.5 artışla 59.4 milyar lira, hayat prim üretimi yüzde 33.5 artışla 13.3 milyar lira oldu.

SAĞLIK ÖNE ÇIKTI

Ancak kasım ayında ise banka kredilerinin pahalanması nedeniyle hayat branşındaki kaybın devam ettiği görülüyor. Buna göre kasım ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla hayat prim üretimi yüzde 17.2 düşerek 1 milyar lirada kalırken, hayatdışı üretimi yüzde 19.4 artışla 5.8 milyar lira, toplam üretim de yüzde 11.7 artışla 6.8 milyar lira oldu. İlk 11 aylık verilere hayatdışının alt branşları açısından bakıldığında tamamlayıcı sağlıktaki yüzde 49.7 artışla 1.3 milyar liraya ulaşan prim üretimi dikkat çekmeye devam ediyor. İhtiyari deprem sigortasında da yüzde 27.2’lik bir artışla 1.4 milyar liralık prim üretildi. Öte yandan TÜİK’in enflasyon (TÜFE) sepetindeki sigorta sektörü ürünlerinin aralık ayı sonuçları dün açıklandı.

TÜFE’DE ‘YANGIN’

Bu kapsamda aralık ayın itibarıyla yıllık enflasyon yangın, hırsızlık ve diğer afet sigortalarında yüzde 10.7, sağlık sigortasında yüzde 4.7 ve kasko ile zorunlu trafik sigortasında yüzde 5.7 arttı. Aralık ayında aylık enflasyon ise sırasıyla yüzde 0.01, yüzde -0.75 ve yüzde 1.43 oldu.

ONLİNE SAĞLIK DANIŞMANLIĞI GENİŞLEDİ

Aksigorta’nın, son dönemde en çok ihtiyaç duyulan uygulamalardan biri olan “Online Sağlık Danışmanlığı” hizmetini tüm sağlık ürünlerinde geçerli olacak şekilde genişlettiği açıklandı. Bu kapsamda 14 farklı branşta, 50’ye yakın uzman doktor, psikolog ve diyetisyenlerle online görüntülü görüşme imkânı sunuluyor. Sağlık sigortasına sahip olanlar 7/24 çağrı merkezi ya da web sitesi üzerinden randevu oluşturabilecek ve kendilerine gönderilen link üzerinden görüntülü görüşme yapabilecekler.

‘ARACINIZI BATTANİYE DEĞİL, KASKO KORUR’

İklim değişikliğinin sebep olduğu şiddetli dolu yağışlarının, Türkiye genelinde son yıllarda etkisini artırdığına dikkat çeken Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, “Günlük ayıracağımız 4.50 TL ile aracınızı halı, kilim ve battaniye ile değil, kasko poliçesi ile koruyabiliriz. İklim değişikliğinin etkilerine karşı en iyi koruma sigortadan geçiyor” dedi. Gölpınar ayrıca, son üç yılın verileri incelendiğinde dolu hasarı olarak en çok etkilenen iki ilin İstanbul ve Kastamonu olduğunu söyledi.

HİZMET İHRACATINDA SEKTÖR LİDERİ OLDULAR

Anadolu Sigorta’nın, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından hazırlanan “2019 yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları” sıralamasında finans, sigorta ve diğer mali hizmetler kategorisinde bir kez daha birincilik ödülüne layık görüldüğü açıklandı. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, şu noktayı vurguladı: “Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, Türkiye’nin geleceğine olan inancımız ve devletimizin desteğiyle, yeni hedeflere doğru ilerlemeye kararlıyız. Bu anlamlı ödül, doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından büyük öneme sahip. Anadolu Sigorta olarak ülkemizin ihracatına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

‘SÜRÜŞ AKADEMİSİ’ İÇİN ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

Groupama Sigorta’nın, her yıl binlerce insanın can ve mal kaybına sebep olan trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Intercity İstanbul Park işbirliğiyle Groupama Sürüş Akademisi’ni hayata geçirdiği açıklandı. Groupama Türkiye Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson ve Intercity Başkanı Vural Ak arasında imzalanan anlaşmayla, kasko sahiplerine trafikte daha güvenli sürüş için hazırlanan, teorik ve uygulama aşamalarını içeren eğitim programı sunuldu. Burlisson, “Sigortalılarımıza zor yol koşullarında araç kullanırken uygulayacakları teknikleri öğreterek onları, ailelerini ve toplumu kazalardan korumayı hedefliyoruz. Burada özel ve teknik bilgiler uygulamalı olarak veriliyor” dedi.