Sel felaketi sonrası Bozkurt için toplanan yardımlar 'Gerze’de dağıtıldı’ iddiası

27 Ağustos 2021 Cuma, 23:46

İYİ Parti Gerze İlçe Başkanı Yavuz Yiğit, 11 Ağustos’ta Kastamonu’nun Bozkurt ve Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından toplanan bir TIR dolusu yardım kolisinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ait bir depoya konulduktan sonra Gerze’de belge ve kayıt istenmeden “gelişigüzel” dağıtıldığını öne sürdü.

Yiğit, sosyal medya hesabından TIR’ın ve yardım kolilerinin görüntülerini paylaşarak “Üzerinde "Gecmiş Olsun" ve Afet Bolgesi Olan "Bozkurt" yazilarinında göründüğü koliler "57" Plakalı tır ile haldeki depoya yanaşmış ve insanlara dagıtılırken gorüntülenmiştir. Plakayı vermemdeki amaç yanlışlık (!) ihtimalinin bana göre imkansız olmasındandır. Heryerde ilçenin ismi yazarken yanlışlık olması zaten herkese saçma gelecektir! Herkesin kafasında aynı sorular! Cevaplar merakla bekleniyor...” ifadelerini kullandı.

Yiğit, yardım kolilerinin belge ve kayıt istenmeden gelişi güzel dağıtıldığını belirtirken, kolilerin üstünde bulunan “Geçmiş olsun Bozkurt” yazısı dikkat çekti.

Yiğit bir diğer paylaşımında da, "Bir muhterem "bakara makara"dan geçmiş ve Hucurat Suresi'ne kadar gelmiş! "Ben bunun neresini düzelteyim" diyerek bir de minareye hikaye uydurmuş!..." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD ise yardımların “seçilmiş kişilere” dağıtıldığı iddiasını yalanladı. Yardımların, Bozkurt ilçesi ile birlikte selden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Gerze gibi diğer ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine de herhangi bir ayrım yapılmadan dağıtıldığı açıklandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar ülkemizin dört bir köşesinden hayırsever vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın bölgeye gönderdiği 3 milyon 460 bin 347 kalem ürünün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb.) Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) aracılığıyla girişi yapılmıştır. Gelen yardımlar, Bozkurt ilçesi ile birlikte, selden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Gerze gibi diğer ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu'nun koordinasyonunda, herhangi bir ayrım yapılmadan dağıtılmaktadır.

Gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir dayanağı olmadan yayımlanan bu tarz haberlerin, bölgede yaraların sarılması için günlerdir vefakarca görev yapan yardım görevlilerini üzdüğünü ve çalışmalara destek yerine köstek olduğunu hatırlatırız."