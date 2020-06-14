Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı
Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.
Kimliği tespit edilen V.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. de yakalandı.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
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