Selahattin Demirtaş'dan dikkat çeken 'seçim güvenliği' uyarısı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 23:08

Edirne F Tipi Cezaevi’nde yatan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatı üzerinden DW’den Banu Güven’e yaptığı açıklamalarda iktidar tarafından getirilen çoklu baro düzenlemesine yönelik uyarılarda bulundu.

İktidarın, söz konusu düzenleme ile hem yargıyı kontrol altına almak hem de bir sivil toplum ve meslek örgütü olan baroların toplum adına dile getirdikleri itirazları susturmayı amaçladığını öne süren Demirtaş, “Ancak avukatlar ve barolar direnmeye devam ettiği müddetçe, bu değişikliğin fiiliyatta pek karşılığı olmayacaktır” dedi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ UYARISI

Demirtaş, dikkat edilmesi gereken bir başka hususun da seçim güvenliği olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Önümüzdeki seçimlerde seçim güvenliği açısından baroların sandıklara ve il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları avukat görevlendirmelerini kontrol etmeye çalışabilirler. Barolarda kontrolü sağlayarak 'yandaş avukatlar' dışındaki avukatların oy kullanma ve sayım esnasında sandık başında bulunmasını engellemeye çalışabilirler."

'BIRAKIN, YANDAŞLAR AYRILSIN, MARJİNALLEŞSİNLER”

İktidarın gidici olduğunu iddia eden ve yapılan baro düzenlemesinin AKP iktidarından sonra mutlaka değiştirileceğini söyleyen Demirtaş sözlerini şöyle tamamladı:

Bir avukat olarak benim kişisel görüşüm, hiçbir avukatın kendi barosunu terk etmemesi, yeni barolar kurulması konusunda arayışa girilmemesi yönündedir. Bırakın, yandaşlar ana barodan ayrılsın ve marjinalleşsinler.