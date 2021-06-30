"Selam Tevhid" kumpasında karar çıktı
Selam Tevhid davasında 20 sanık 1 yıl 6 ay ve 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları aldı.
55 eski hakim ve savcının yargılandığı FETÖ’nün "Selam Tevhid" kumpası davasında karar çıktı.
Selam Tevhid davasında 20 sanık 1 yıl 6 ay ve 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları aldı. Öte yandan MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı Sarıkaya 11 yıl ceza aldı.
Ayrıca 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
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